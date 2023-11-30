Среда обитания
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16:23, 30 ноября 2023Среда обитания

Дачникам назвали культуры для борьбы с садовыми вредителями

Агроном Коврижных: лен хорошо отпугивает колорадского жука с грядки

Фото: Алексей Ябс / Wikimedia

Лен хорошо помогает в борьбе с насекомыми-вредителями. Эффективные сидераты в разговоре с «БелНовостями» дачникам назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Сидеральные культуры не только повышают плодородие почв и избавляют от сорняков. Лен и календула, к примеру, отпугивают колорадских жуков своим запахом. Причина в содержащихся в них танинах. Высаживать эти растения эксперт советует рядом с картошкой. Отогнать круглых червей можно, высадив в огороде рожь: нематодам не нравится вещество, которое выделяют ее корни. Аромат бархатцев и укропа также отвадит от грядок паразитов.

Нейтрализуют патогены горчица и редька. От грибка и гнили, кроме того, избавит фацелия. Сидераты нужно использовать лишь в качестве вспомогательного средства и не забывать о прочих удобрениях, напоминает Коврижных.

Ранее специалисты рассказали, какие осенние посадки заменят перекопку почв и повысят их плодородие к весне. Рапс и горох питают почву полезными веществами и задерживают снег, чтобы земля успела им пропитаться.

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      Виктория Клабукова
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