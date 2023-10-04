Названы садовые культуры для плодородных почв весной

Агроном Коврижных: осенние посадки повышают плодородие почв к весне

Некоторые осенние посадки эффективно заменяют перекопку почв и повышают их плодородие к весне. Такие сидераты в разговоре с «БелНовостями» дачникам назвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Размягчить даже самый твердый грунт помогут белая горчица, рапс и горох. Эти озимые сидеральные культуры способны избавить огород от сорняков и вредителей. Они питают почву полезными веществами и задерживают снег, чтобы земля успела им пропитаться. Всходы необходимо скосить и оставить до весны. Дополнительную пользу для грунта принесут органические удобрения, напомнил эксперт.

Ранее специалисты посоветовали дачникам воздержаться от покупки земли насыщенного черного цвета. По их мнению, она только снижает урожайность садовых культур. Такая насыщенно черная земля образуется преимущественно в низких, заболоченных местах, что говорит о ее кислотности. В свою очередь, кислый грунт служит для растений препятствием, мешающим им усваивать питательные вещества, пояснили садоводам..