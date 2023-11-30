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09:42, 30 ноября 2023Ценности

Собчак возмутилась ценами в ЦУМе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Собчак возмутилась в Telegram ценами в Центральном универсальном магазине (ЦУМе).

Журналистка поделилась фото новой коллекции обуви люксового бренда Bottega Veneta. На подошвах туфель и мюли (открытые туфли на каблуках без задника) размещены этикетки со стоимостью. Так, на первых указано, что их цена составляет 295,5 тысячи рублей, а на вторых — 172 тысячи рублей. Кроме того, знаменитость опубликовала снимок еще одной пары за 191,5 тысячи рублей.

«***** себе цены в ЦУМе на новую Bottega. Ну, хоть санкционочка есть — уже радует. Но если даже мне дорого, то кто это покупает?» — задалась вопросом телезвезда.

Ранее Собчак посетила премьеру телесериала в наряде почти за миллион рублей. Так, для мероприятия знаменитость выбрала черные брюки люксового бренда Schiaparelli с высокой посадкой и золотыми пуговицами, стоимость которых составляет 4,9 тысячи евро (почти 500 тысяч рублей).

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      Карина Черных
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