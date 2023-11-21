Собчак появилась на публике в наряде почти за миллион рублей

Российская телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру телесериала в наряде почти за миллион рублей. Об этом сообщает KP. RU.

42-летняя журналистка появилась на публике в компании своего супруга, театрального режиссера Константина Богомолова. Для мероприятия знаменитость выбрала черные брюки люксового бренда Schiaparelli с высокой посадкой и золотыми пуговицами, стоимость которых составляет 4,9 тысячи евро (почти 500 тысяч рублей).

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Кроме того, Собчак надела туфли с золотыми пальцами той же марки и взяла с собой небольшую сумку с застежкой в виде золотого носа. Известно, что цена данного роскошного аксессуара достигает 3,9 тысячи евро (около 400 тысяч рублей). Также звезда дополнила свой образ массивной моносерьгой модного бренда Dries Van Noten, на которую установлена цена 345 евро (около 30 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что телеведущая Тина Канделаки похвасталась на публике роскошным колье бренда Schiaparelli. Во время съемок передачи «Лига городов» 48-летняя журналистка запечатлела себя на видео в данном украшении, выполненном в форме золотистой лилии на стебле. На официальном сайте марки указывается, что стоимость драгоценности составляет 11,5 тысячи евро (примерно 1,1 миллиона рублей).