Собчак обнаружила «штатного собчаковеда» в «Ленте.ру»

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала публикации «Ленты.ру» о ней. В Telegram ведущая поиронизировала над новостями, посвященными ей.

Журналистка опубликовала скриншот, на котором видны публикации с заголовками «Собчак показала архивное фото без трусов» и «Собчак возмутилась ценами в ЦУМе». «Вот вы часто просите снять YouTube-выпуск о том, как проходит мой обычный день. Таки зачем? У "Ленты.ру" практически прямая текстовая трансляция моих действий», — обратилась она к подписчикам.

Собчак также обратила внимание на то, что автором обоих материалов был один и тот же человек. «"Лента", у вас есть штатный собчаковед?» — пошутила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак обвинила СМИ, публикующие ее старые фотографии, в попытках обесценить ее достижения в медиабизнесе. Она прокомментировала такие статьи словами «это зависть».

