Собчак обвинила публикующие ее фото в мини-юбках СМИ в зависти

Собчак заявила, что СМИ пытаются обесценить ее карьеру, публикуя старые фото

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась о своей карьере и заявила, что СМИ, публикующие ее старые фотографии, пытаются таким образом обесценить ее достижения. Такое мнение она выразила на форуме «Грани личного бренда — 2023», пишет News.ru.

Собчак назвала себя единственной девушкой в России, которой удалось после работы в реалити-шоу «Дом-2» уйти в серьезный медиабизнес. Ведущая подчеркнула, что прошла этот путь за 15 лет.

«Самый большой комплимент для меня сегодня — когда различные СМИ, которые пытаются обесценить то, что я делаю, публикуют мои фотографии 20-летней давности в мини-юбке, где мне 18 лет. Это зависть», — добавила она.

Ранее Собчак дала совет людям моложе 25 лет. Она порекомендовала молодежи не бояться проявлять себя и не лениться.

Ксения Собчак вела реалити-шоу «Дом-2» с 2004 по 2012 год. Помимо того, выступала ведущей телепроектов «Топ-модель по-русски», «Звездный бульвар», «Кто не хочет стать миллионером», «Последний герой-6» и не только. В настоящее время возглавляет медиахолдинг «Осторожно Media».