Собчак дала совет людям моложе 25 лет

Ксения Собчак посоветовала людям моложе 25 лет не бояться проявлять себя

Российская телеведущая, блогерша и журналистка Ксения Собчак дала совет людям, которым еще не исполнилось 25 лет. Сторис на эту тему она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Не бояться проявлять себя. И не лениться!» — обратилась Собчак к людям моложе 25 лет. Вместе с этим текстом блогерша опубликовала свою архивную фотографию.

Ранее ведущая рассказала, что отдохнула в Турции, и высказалась на тему ограничений, которые многие страны ввели для россиян. Она заявила, что «русскому человеку невозможно что-то запретить».

До этого Собчак, у которой есть российское и израильское гражданство, оценила возможность службы в армии Израиля. Телеведущая написала, что не планирует делать этого, так как не проходит в армию по возрасту. Она также попросила подписчиков отложить «свежие оригинальные шутки про конные войска».