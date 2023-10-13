Собчак высказалась о возможности службы в армии Израиля

Собчак заявила, что не подходит по возрасту для службы в израильской армии

Журналистка Ксения Собчак, у которой есть российское и израильское гражданство, оценила возможность службы в армии Израиля. В обзоре новостей, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», она заявила, что не подходит для службы по возрасту.

«Вопрос дня: пойду ли я служить [в армию Израиля]? (...) Сразу скажу: не пойду. Тетечка из "Осторожно: Медиа" (медиахолдинг Собчак — прим. "Ленты.ру") не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придется отложить», — высказалась Собчак.

По словам журналистки, в ней «текут четыре разнык крови, в том числе еврейская». «На мою вторую историческую родину (Израиль — прим. "Ленты.ру") напали террористы, и я имею полное право ее поддержать», — подчеркнула она.

Ранее в сети распространились слухи о том, что Собчак могут призвать в израильскую армию. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале опубликовал фотографию израильского паспорта журналистки и написал, что она подлежит мобилизации в Израиле.

В апреле 2022 года издание Haaretz сообщило, что Собчак получила израильское гражданство. При этом месяцем ранее журналистка заверила, что у нее есть только российский паспорт. В октябре того же года телеведущая Тина Канделаки показала фотографию израильского паспорта Собчак. После этого журналистка подтвердила, что у нее есть гражданство Израиля.

7 октября 2023 года радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. После этого израильские власти заявили, что государство официально находится в состоянии войны.