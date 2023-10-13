Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:28, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Собчак высказалась о возможности службы в армии Израиля

Собчак заявила, что не подходит по возрасту для службы в израильской армии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак, у которой есть российское и израильское гражданство, оценила возможность службы в армии Израиля. В обзоре новостей, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», она заявила, что не подходит для службы по возрасту.

«Вопрос дня: пойду ли я служить [в армию Израиля]? (...) Сразу скажу: не пойду. Тетечка из "Осторожно: Медиа" (медиахолдинг Собчак — прим. "Ленты.ру") не проходит по возрасту. Свежие оригинальные шутки про конные войска тоже придется отложить», — высказалась Собчак.

По словам журналистки, в ней «текут четыре разнык крови, в том числе еврейская». «На мою вторую историческую родину (Израильприм. "Ленты.ру") напали террористы, и я имею полное право ее поддержать», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Почему воюют Израиль и Палестина: история и причины. Чем опасно обострение конфликта на Ближнем Востоке?
Почему воюют Израиль и Палестина: история и причины.Чем опасно обострение конфликта на Ближнем Востоке?
10 октября 2023
Что такое ХАМАС? Почему он напал на Израиль и чего хочет от палестино-израильского конфликта
Что такое ХАМАС?Почему он напал на Израиль и чего хочет от палестино-израильского конфликта
11 октября 2023

Ранее в сети распространились слухи о том, что Собчак могут призвать в израильскую армию. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале опубликовал фотографию израильского паспорта журналистки и написал, что она подлежит мобилизации в Израиле.

В апреле 2022 года издание Haaretz сообщило, что Собчак получила израильское гражданство. При этом месяцем ранее журналистка заверила, что у нее есть только российский паспорт. В октябре того же года телеведущая Тина Канделаки показала фотографию израильского паспорта Собчак. После этого журналистка подтвердила, что у нее есть гражданство Израиля.

7 октября 2023 года радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. После этого израильские власти заявили, что государство официально находится в состоянии войны.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    В Госдуме объяснили призыв США нарастить ядерный арсенал

    Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

    ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

    Путин рассказал о продажах оружия Украиной

    Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

    Оценена угроза для КНДР от захода в порт Южной Кореи американского авианосца

    Александр Васильев назвал самую стильную женщину в России

    Экс-редактор Первого канала Овсянникова опровергла слухи об отравлении

    Подмосковные врачи «залатали» мужчине сердце с гнойным воспалением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости