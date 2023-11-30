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20:58, 30 ноября 2023Бывший СССР

Спикер Рады случайно назвал молдавских депутатов чертями

Спикер Рады Стефанчук случайно назвал молдавских депутатов чертями

Фото: РИА Новости

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук случайно назвал молдавских депутатов чертями во время визита в Кишинев. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в Telegram.

В начале своего обращения вместо слова dragi, которое переводится как дорогие, Стефанчук сказал draci — черти.

«Убежден, что и Украина, и Молдавия по всем критериям должны быть в Европейском союзе. Я уверен, что европейский проект не будет полным и успешным без Украины и Молдавии», — сообщил также спикер Рады.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдавия может стать следующей жертвой в гибридной войне Запада против России.

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      Алевтина Запольская
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