Спикер Рады случайно назвал молдавских депутатов чертями

Спикер Рады Стефанчук случайно назвал молдавских депутатов чертями

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук случайно назвал молдавских депутатов чертями во время визита в Кишинев. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в Telegram.

В начале своего обращения вместо слова dragi, которое переводится как дорогие, Стефанчук сказал draci — черти.

«Убежден, что и Украина, и Молдавия по всем критериям должны быть в Европейском союзе. Я уверен, что европейский проект не будет полным и успешным без Украины и Молдавии», — сообщил также спикер Рады.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдавия может стать следующей жертвой в гибридной войне Запада против России.