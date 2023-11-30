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16:07, 30 ноября 2023Бывший СССР

Лавров назвал следующую возможную жертву в гибридной войне Запада

Лавров: Молдавия может стать следующей жертвой в гибридной войне Запада
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dee Delgado / Getty Images

Молдавия может стать следующей жертвой в гибридной войне Запада против России. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

По словам главы МИД, ЕС и НАТО убивают формат «5+2». Он также добавил, что одной из сорванных попыток урегулировать конфликт в Приднестровье был меморандум Козака, который еще 20 лет назад предусматривал федерализацию республики.

«По сути Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», — заявил глава российской дипломатии в ходе встречи министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

Формат «5+2» предусматривает участие в переговорах Молдавии и Приднестровья, а также России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве посредников, Евросоюза и США — как наблюдателей. В последний раз переговоры проходили в Братиславе в октябре 2019 года.

Ранее стало известно, что делегация Молдавии на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье призовет Россию вывести свои войска из Приднестровья. Также глава МИД Молдавии заявил о планах провести ряд двусторонних встреч с главами МИД стран-членов ЕС, чтобы обеспечить полную поддержку вступления Молдавии в Евросоюз.

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      Александр Курбатов
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