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13:39, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Молдавии захотели вывести российские войска из Приднестровья

Глава МИД Молдавии Попеску: страна потребует вывода войск РФ из Приднестровья

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Делегация Молдавии на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье призовет Россию вывести свои войска из Приднестровья, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции страны Николай Попеску. Об этом сообщает «Блокнот.Молдова».

Он также отметил, что на конференции «молдавская делегация подтвердит свое осуждение России, вновь выступит с решительным призывом вывести российские войска, незаконно находящиеся на территории нашей страны, и обсудит важность мирного урегулирования приднестровского конфликта».

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Попеску заявил о планах провести ряд двусторонних встреч с главами МИД стран-членов ЕС, чтобы обеспечить полную поддержку вступления Молдавии в ЕС.

Ранее стало известно, что Молдавия готова присоединиться к Евросоюзу без Приднестровья. Президент республики Майя Санду заявила, что, увидев повышение качества жизни от евроинтеграции, Тирасполь может захотеть пойти по тому же пути. При этом Санду предложила не выделять деньги муниципалитетам, не проголосовавшим за проевропейские партии на прошедших в стране 5 ноября выборах в местные органы власти.

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