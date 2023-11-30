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16:45, 30 ноября 2023Путешествия

Сразу два летевших в Петербург самолета сменили курс и сели в другом месте

ТАСС: два рейса перенаправили на запасные аэродромы из-за непогоды в Петербурге

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два самолета, летевшие в Санкт-Петербург, сменили курс и сели в другом месте из-за непогоды в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

По данным агентства, из-за метели на запасные аэродромы перенаправили сразу два рейса. Кроме того, задерживались вылеты двух воздушных судов в Самару, а также самолетов в Москву и Хургаду.

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Отмечается, что Пулково в сложных метеоусловиях работает штатно. «Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что воздушно-посадочные полосы аэровокзала постоянно расчищают и обрабатывают от снега и наледи.

Ранее сообщалось, что у пассажира рейса российской авиакомпании из Коломбо (Шри-Ланка) в Москву заподозрили лихорадку денге. До окончания рейса больного мужчину отсадили от попутчиков, а по прибытии осмотрели и вывели из самолета.

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      Мария Борисова
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