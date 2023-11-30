США и Израиль задумались о высылке тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

WSJ: чиновники США и Израиля обсуждают высылку тысячи боевиков ХАМАС из Газы

Чиновники Израиля и США обсуждают высылку тысячи боевиков палестинского радикального движения ХАМАс с целью сократить продолжительность боевых действий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, эта дискуссия стала частью переговоров о том, кто будет управлять сектором Газа после завершения боев, и что можно сделать, чтобы гарантировать, что эта территория никогда не будет использована для организации нового нападения на Израиль.

Кроме того, отдельные американо-израильские обсуждения о выводе боевиков движения и их семей из анклава направлены на то, чтобы предоставить некоторым из них стратегию выхода и облегчить восстановление Газы после окончания боевых действий.

Один высокопоставленный израильский чиновник сказал, что неясно, выберут ли боевики ХАМАС вариант изгнания, если им его предложат.

Ранее президент США Джо Байден сказал израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху, что обеспокоен возможной военной операцией Армии обороны Израиля на юге сектора Газа после завершения перемирия с ХАМАС.