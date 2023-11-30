Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:17, 30 ноября 2023Мир

США и Израиль задумались о высылке тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

WSJ: чиновники США и Израиля обсуждают высылку тысячи боевиков ХАМАС из Газы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Чиновники Израиля и США обсуждают высылку тысячи боевиков палестинского радикального движения ХАМАс с целью сократить продолжительность боевых действий. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, эта дискуссия стала частью переговоров о том, кто будет управлять сектором Газа после завершения боев, и что можно сделать, чтобы гарантировать, что эта территория никогда не будет использована для организации нового нападения на Израиль.

Кроме того, отдельные американо-израильские обсуждения о выводе боевиков движения и их семей из анклава направлены на то, чтобы предоставить некоторым из них стратегию выхода и облегчить восстановление Газы после окончания боевых действий.

Один высокопоставленный израильский чиновник сказал, что неясно, выберут ли боевики ХАМАС вариант изгнания, если им его предложат.

Ранее президент США Джо Байден сказал израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху, что обеспокоен возможной военной операцией Армии обороны Израиля на юге сектора Газа после завершения перемирия с ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Самолету можно, а Захаровой нельзя» Болгария развернула в обход борт Лаврова, потому что с ним летела представитель МИД

      Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

      Мечтающей уйти с нелюбимой стабильной работы женщине дали совет

      Против мигранта возбудили уголовное дело за поджог отдела полиции в Апшеронске

      Врач объяснила разницу в пользе морской рыбы и речной

      В ЕС пригрозили привлечь Польшу к ответственности

      США и Израиль задумались о высылке тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

      Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче НХЛ подряд

      Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Женщина попробовала в ресторане салат с человечиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости