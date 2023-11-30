Студент получил выстрел в голову около университета в российском городе

В Екатеринбурге неизвестные выстрелили в голову студенту возле университета

Неизвестные выстрелили в голову студенту возле здания Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru.

Все произошло около корпуса института на улице Ленина. Молодого человека госпитализировали, он жив. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту случившегося.

По словам собеседника издания, потерпевший — учащийся первого курса магистратуры. Перед инцидентом он поссорился с иностранцами, и те выстрелили в него. По предварительной информации, пистолет, из которого был произведен выстрел, травматический, уточняет E1.

Ранее в Новосибирске местный житель открыл стрельбу в ресторане торгового центра. Его задержали.