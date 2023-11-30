Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:03, 30 ноября 2023Силовые структуры

Студент получил выстрел в голову около университета в российском городе

В Екатеринбурге неизвестные выстрелили в голову студенту возле университета
СюжетСтрельба в Новосибирске

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Неизвестные выстрелили в голову студенту возле здания Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru.

Все произошло около корпуса института на улице Ленина. Молодого человека госпитализировали, он жив. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту случившегося.

По словам собеседника издания, потерпевший — учащийся первого курса магистратуры. Перед инцидентом он поссорился с иностранцами, и те выстрелили в него. По предварительной информации, пистолет, из которого был произведен выстрел, травматический, уточняет E1.

Ранее в Новосибирске местный житель открыл стрельбу в ресторане торгового центра. Его задержали.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      12 морпехов погибли на полигоне в Ростовской области. Они разожгли костер среди боеприпасов

      Казахстан закупит военные самолеты в странах НАТО

      В США допустили взятие Россией Одессы и Харькова

      Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Петербурге

      В Москве сотни человек эвакуировали из здания из-за утечки токсичного вещества

      Названа причина появления приступов мигрени

      Россиянкам назвали модную замену пуховикам

      Полковника полиции арестовали по делу о миллионной взятке

      Известный российский комик оценил перспективу жизни в другой стране

      На Wildberries зафиксировали рекордную сумму за отказ от товара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости