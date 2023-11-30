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11:33, 30 ноября 2023Силовые структуры

Вооруженный пистолетами мужчина открыл стрельбу в российском ТЦ

В Новосибирске вооруженный пистолетами мужчина открыл стрельбу в ТЦ
СюжетСтрельба в Новосибирске

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирске местный житель открыл стрельбу в ресторане торгового центра (ТЦ) и был задержан. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия» на своем сайте.

Сигнал тревоги поступил накануне, 29 ноября. Следом за ним в агентство позвонила сотрудница заведения и рассказала, что стрелявший мужчина вооружен и ведет себя агрессивно, а в зале ресторана около 30 человек, в том числе дети.

Прибывшие на место правоохранители задержали дебошира. Им оказался постоянный клиент заведения, который ранее не раз угрожал официантам. У него обнаружили два пистолета, длинный нож и перцовый баллончик. Ношение с собой арсенала мужчина объяснил опасной обстановкой в городе.

Ранее он был судим за незаконное хранение оружия. Мужчина также стоит на учете в психдиспансере, злоупотребляет спиртным.

В результате произошедшего никто не пострадал — по предварительным данным, мужчина выстрелил из травматического пистолета, пуля попала в обшивку дивана. Также задержали компаньона стрелявшего.

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      Илона Палей
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