Россияне резко увеличили траты на развлечения

FinExpertiza: в 2023-м траты россиян на отдых и хобби увеличились почти на 30 %

В первой половине 2023 года россияне стали тратить на развлечения и досуг на треть больше. Об этом сообщают аналитики FinExpertiza.

Расходы граждан на культурные и спортивные мероприятия, отдых и хобби резко увеличились на 29,1 процента в годовом выражении. В среднем эти траты увеличились до 2310 рублей на семью из трех человек в месяц. Доля расходов на развлечения в структуре потребления изменилась с 2,7 до 3,3 процента.

Больше всего траты на досуг с начала 2023-го выросли в Ненецком автономном округе — в 5,5 раза, до 4,99 тысячи рублей на семью.

В Ульяновской области расходы увеличились в 4,8 раза, до 3,09 тысячи рублей в месяц, а Ямало-Ненецком автономном округе в 4 раза, до 6,15 тысячи рублей. В Чечне расходы на спортивно-культурные мероприятия упали на 87 процентов, до 70 рублей на семью, в Пензенской области — вдвое, до 700 рублей на семью. Расходы жителей Воронежской области также сократились в два раза, до 370 рублей.

В абсолютном выражении больше всего на хобби, рекреационные, культурные и спортивные мероприятия тратят жители Москвы (6480 рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (6150 рублей), Магаданской области (5990 рублей), Московской области (5000 рублей) и Ненецкого автономного округа (4990 рублей).

«Потребительские расходы населения в первом полугодии номинально выросли на 7,2 процента, а в реальном выражении — на 1,5 процента. Годом ранее на фоне экономической неопределенности россияне урезали траты на хобби, отдых и посещение спортивных и культурных мероприятий, при этом поддерживая траты на вредное потребление. В 2023 году динамика противоположная: население все чаще выбирает более здоровый и культурный досуг», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Опрос ЭФКО и A2:Research показал, что 40 процентов россиян тратят на еду от 5 до 15 тысяч рублей в месяц в расчете на одного человека. Около 26 процентов расходуют на питание от 15 до 30 тысяч. Кроме того, 21 процент опрошенных россиян стали придерживаться более правильного питания, например, ограничивать потребление сладкого, устраивать разгрузочные дни и практиковать интуитивное питание.