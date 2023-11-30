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16:06, 30 ноября 2023Путешествия

Турист с подозрением на рак попал в больницу Таиланда и назвал ее адской дырой

Daily Mail: турист с подозрением на рак крови застрял в больнице на Пхукете

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Британский турист попал в больницу Таиланда с подозрением на рак крови и застрял там из-за того, что не может оплатить медицинские счета на миллион рублей. Подробностями его истории поделилось издание Daily Mail.

41-летний Дин Пенсон приехал на Пхукет вместе с друзьями в начале ноября и заболел во время отпуска. Он не оформил страховку перед путешествием и попал в местную государственную больницу, которую назвал адской дырой.

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Как пишет издание, условия в лазарете ужасные: повсюду разбросаны иглы и видны лужи крови, а другие пациенты каждый день умирают всего в нескольких метрах от Пенсона. «Туалетной бумаги нет, моешься из шланга, — рассказал его друг Бен Пейдж. — А медсестры несколько раз накосячили: из него вытащили иглу, и кровь просто лилась».

Из-за низких показателей крови тайские врачи заподозрили у Пенсона лейкемию. Ему сделали около 20 переливаний за 10 дней, но состояние британца не улучшилось. «Сейчас врачи просто накачивают его кровью в надежде, что мы сможем вернуть его домой», — пожаловался Пейдж.

При этом, по словам туристов, на оплату медицинских счетов и авиаперелета им потребуется около 10 тысяч фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей), и друзья не уверены, что им удастся собрать эти деньги.

Ранее турист из Австралии попал в автомобильную аварию на Бали. Он рассказал, что в результате ДТП его руку «разнесло на куски» и она «висела за спиной, как веревка».

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      Мария Борисова
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