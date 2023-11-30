Руку туриста разнесло на куски во время отдыха в пятизвездочном отеле Бали

7News: руку туриста из Австралии раздробило во время аварии в отеле Бали

Руку туриста из Австралии раздробило во время аварии в пятизвездочном отеле Бали. Подробности истории сообщает издание 7News.

47-летний Кертис Брэнсби (Curtis Bransby) с женой и двумя дочерьми приехали на отдых в отель Karma Kandara за 600 долларов за ночь (более 50 тысяч рублей). Когда багги вез их из номера в бассейн по крутой и скользкой дороге, он врезался в другой автомобиль.

Во время аварии Брэнсби влетел в кирпичную стену. Мужчина рассказал журналистам, что в результате ДТП его руку «разнесло на куски» и она «висела за спиной, как веревка».

Трехлетнюю дочь туриста, сидевшую у него на коленях, тоже выбросило из машины, она получила ушиб лба. Жена и вторая дочь австралийца, а также водитель багги, который работал в отеле, не пострадали. Брэнсби понадобилась срочная операция, он провел девять дней в местной больнице прежде чем улететь домой. Туристическая страховка покрыла медицинские расходы на сумму 26 тысяч долларов (около 2,3 миллиона рублей), но австралиец признался, что с тех пор не может работать и не знает, когда поправится.

Ранее супруги из Австралии отправились в отпуск мечты в честь годовщины свадьбы и чудом выжили после аварии туристического автобуса. Транспорт упал со скалы и трижды перевернулся, в результате чего мужчина вылетел в лобовое окно и потерял сознание.

