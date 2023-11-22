Супруги отправились в отпуск мечты в годовщину свадьбы и чудом выжили в аварии

Daily Mail: супруги поехали в отпуск мечты в Перу и упали со скалы в автобусе

Супруги из Австралии отправились в отпуск мечты в честь годовщины свадьбы и чудом выжили после аварии туристического автобуса. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Джейсон и Стефани Роу из Брисбена проезжали вместе с другими туристами недалеко от джунглей Амазонки в Перу. Их автобус упал со скалы и трижды перевернулся, в результате чего Джейсон вылетел в лобовое окно и потерял сознание. Все путешественники выжили, но получили травмы.

«Повсюду были люди со сломанными руками, все были в шоке», — рассказала Стефани.

По информации издания, супруги не смогли приобрести билеты домой по туристической страховке. Им пришлось обратиться за помощью в австралийское посольство в стране. «Мы молимся, чтобы кто-нибудь помог нам вернуться домой», — поделились супруги Роу.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого объема крови.