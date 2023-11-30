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10:32, 30 ноября 2023Россия

В Белгородской области резко изменилась интенсивность обстрелов

В Белгородской области число ударов по региону за сутки снизилось со 113 до 1

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В среду, 29 ноября, интенсивность обстрелов Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко изменилась — за сутки она снизилась со 113 до 1 прилета. Ежедневную сводку о нанесенных ударах по региону за прошедшие сутки опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил Гладков.

29 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 113 снарядов. В регионе обстреляли шесть приграничных районов, два взрывных снаряда, в частности, были сброшены с дрона. Помимо этого, регион атаковали дронами-камикадзе — пострадали два бойца территориальной обороны.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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