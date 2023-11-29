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10:18, 29 ноября 2023Россия

В российском регионе при атаке беспилотника пострадали два добровольца

Белгородский губернатор Гладков: два бойца самообороны пострадали при атаке БПЛА

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

При атаке беспилотного летательного аппарата на хутор Климовое Белгородской области пострадали два добровольца. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны», — сообщил глава области. Он подчеркнул, что получившим травмы оказывается вся необходимая помощь.

23 ноября украинский дрон-камикадзе атаковал приграничное село Козинка, в результате чего пострадал местный житель — мужчина получил минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, у него ранена осколком голень и присутствуют многочисленные порезы в области головы.

До этого в Шебекино Белгородской области из-за обстрела ВСУ пострадал мужчина — его поместили в реанимацию. В результате удара Украины разрушения зафиксировали на территории двух предприятий, также повреждены два легковых авто.

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      Анастасия Шейкина
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