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16:08, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Эстонии призвали граждан не приезжать в Россию

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал граждан не приезжать в Россию

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргус Цахкна призвал граждан страны не приезжать в Россию из-за возможного закрытия границы, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас однозначно не рекомендуется ездить в Россию, так как мы не знаем, когда давление на наши границы станет таким большим, что нам придется временно их закрыть», — сказал он.

Министр предупредил, что в случае закрытия границы те эстонцы, которые будут находиться в России, не смогут вернуться.

Ранее Цахкна заявил, что Эстония готова закрыть границу с Россией, «чтобы защититься от гибридных атак».

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      Алевтина Запольская
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