В Эстонии объяснили готовность закрыть границу с Россией гибридными атаками

МИД Эстонии объяснил готовность страны закрыть границу с РФ гибридными атаками

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объяснил готовность страны закрыть границу с Россией гибридными атаками. Так Таллин квалифицирует ситуацию с мигрантами, пишет ТАСС.

«Цахкна подчеркнул, что Эстония готова закрыть границу с Россией и защититься от любых гибридных атак. Министры Эстонии и других стран выразили солидарность с Финляндией», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии.

Цахкна рассказал о позиции Эстонии на совещании глав МИД Северных и Балтийских стран на полях министерской встречи НАТО. Говоря об обстановке на финско-российской границе, он назвал это «откровенной гибридной атакой России», направленной на создание беспокойства.

Ранее Финляндия решила закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для ищущих убежище. КПП будут заблокированы с 30 ноября до 13 декабря. Проехать через границу сможет только грузовой транспорт. Затем власти Эстонии также допустили возможность закрытия границы с Россией.

