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09:35, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Эстонии объяснили готовность закрыть границу с Россией гибридными атаками

МИД Эстонии объяснил готовность страны закрыть границу с РФ гибридными атаками
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объяснил готовность страны закрыть границу с Россией гибридными атаками. Так Таллин квалифицирует ситуацию с мигрантами, пишет ТАСС.

«Цахкна подчеркнул, что Эстония готова закрыть границу с Россией и защититься от любых гибридных атак. Министры Эстонии и других стран выразили солидарность с Финляндией», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии.

Цахкна рассказал о позиции Эстонии на совещании глав МИД Северных и Балтийских стран на полях министерской встречи НАТО. Говоря об обстановке на финско-российской границе, он назвал это «откровенной гибридной атакой России», направленной на создание беспокойства.

Ранее Финляндия решила закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для ищущих убежище. КПП будут заблокированы с 30 ноября до 13 декабря. Проехать через границу сможет только грузовой транспорт. Затем власти Эстонии также допустили возможность закрытия границы с Россией.

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      Кристина Есикова
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