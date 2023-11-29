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11:12, 29 ноября 2023Путешествия

В Эстонии допустили возможность закрытия границы с Россией

Глава МИД Эстонии: страна готова закрыть границу с Россией, если понадобится

Фото: Janis Laizans / Reuters

Власти Эстонии допустили возможность закрытия границы с Россией. Об этом, в частности, заявил глава МИД прибалтийской страны Маргус Цахкна, передает ТАСС.

По словам министра, Таллин готов пойти на этот шаг, если потребуется. «Мы это обсудим, если это понадобится для поддержки Финляндии, — добавил глава внешнеполитического ведомства. — (...) Это может случиться. Эта ситуация не является обычным примером миграции».

Ранее в ноябре министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что страна не спешит закрывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого. По его словам, республика не будет делать этого только для того, «чтобы показать свою активность, или ради имиджа».

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      Фариза Бацазова
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