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07:38, 30 ноября 2023Экономика

В Госдуме допустили рассмотрение нового запрета на экспорт топлива

Депутат Ананских: в ГД допускают рассмотрение нового запрета на экспорт топлива

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Госдуме допускают, что предложат правительству России рассмотреть новый запрет на экспорт топлива в случае значительного роста цен. Об этом рассказал первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских, передают «Известия».

«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так», — отметил депутат.

По словам Ананских, основной причиной является возобновление экспорта нефтепродуктов за рубеж. Компаниям выгоднее продавать продукцию на иностранные рынки, а не на российский, поэтому вновь фиксируется рост.

Парламентарий выразил надежду, что крупные нефтяные компании сами начнут сдерживать цены, чтобы избежать повторения ограничительных мер.

Правительство России с 17 ноября отменило временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 21 сентября. Среди причин назван профицит топлива на российском рынке и существенное снижение оптовых цен. В Минэнерго уточнили, что эмбарго вернуть.

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      Марина Совина
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