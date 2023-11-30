В Госдуме допустили рассмотрение нового запрета на экспорт топлива
В Госдуме допускают, что предложат правительству России рассмотреть новый запрет на экспорт топлива в случае значительного роста цен. Об этом рассказал первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских, передают «Известия».
«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так», — отметил депутат.
По словам Ананских, основной причиной является возобновление экспорта нефтепродуктов за рубеж. Компаниям выгоднее продавать продукцию на иностранные рынки, а не на российский, поэтому вновь фиксируется рост.
Парламентарий выразил надежду, что крупные нефтяные компании сами начнут сдерживать цены, чтобы избежать повторения ограничительных мер.
Правительство России с 17 ноября отменило временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 21 сентября. Среди причин назван профицит топлива на российском рынке и существенное снижение оптовых цен. В Минэнерго уточнили, что эмбарго вернуть.