В Госдуме предупредили о возможной ликвидации всех ИП

Депутат Госдумы Кирьянов предупредил о возможной ликвидации всех ИП в 2029 году

В 2029 году в России может быть ликвидирована такая форма ведения бизнеса как ИП (индивидуальный предприниматель). Об этом Ura.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он пояснил, что тогда завершится эксперимент по введению налога для самозанятых, и владельцы микробизнесов должны будут выбрать другую форму налогообложения. «То, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Она была актуальна в 1990-е годы», — сказал парламентарий.

Кирьянов допустил, что самозанятым нужно будет становиться руководителями или учредителями юридического лица.

По данным ФНС, в июне число самозанятых в России превысило восемь миллионов — это на 60 процентов больше, чем в начале 2023 года. Сегодня, чтобы вписываться в специальный налоговый режим, самозанятые должны зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год, что при стабильном доходе составляет порядка 200 тысяч рублей в месяц. Они платят четыре процента от своего дохода при работе с физическими лицами и шесть процентов — если имеют дело с юридическими лицами.

В первом квартале 2023 года в России резко выросло число граждан-банкротов, включая индивидуальных предпринимателей. Несостоятельными были признаны 76 тысяч россиян, что на 40,3 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.