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13:38, 23 мая 2023Экономика

Россияне стали чаще банкротиться

Председатель Верховного суда Лебедев: количество дел о банкротстве выросло на 30 процентов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россияне стали чаще обращаться в суды для прохождения процедуры банкротства. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

На пленарном заседании Совета судей Лебедев отметил, что арбитражные суды за первый квартал текущего года рассмотрели на 30 процентов больше дел о банкротстве, чем за тот же период 2022 года. Он заявил, что требуется «дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация».

По информации председателя Верховного суда, за указанный период увеличилось и количество дел о взыскании с граждан кредитной задолженности в приказном порядке — на 23 процента.

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Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность наделения россиян правом скрывать факт о давнем банкротстве — срок может достигать 10 лет или больше. Текущее законодательство предполагает, что сведения о банкротстве гражданина навсегда остаются в публичном доступе. По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, министерство пока только рассуждает о создании механизма, на данный момент идея «даже не в разработке».

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Влада Горячева
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