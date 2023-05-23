Россияне стали чаще банкротиться

Председатель Верховного суда Лебедев: количество дел о банкротстве выросло на 30 процентов

Россияне стали чаще обращаться в суды для прохождения процедуры банкротства. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

На пленарном заседании Совета судей Лебедев отметил, что арбитражные суды за первый квартал текущего года рассмотрели на 30 процентов больше дел о банкротстве, чем за тот же период 2022 года. Он заявил, что требуется «дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация».

По информации председателя Верховного суда, за указанный период увеличилось и количество дел о взыскании с граждан кредитной задолженности в приказном порядке — на 23 процента.

В первом квартале 2023 года в России резко выросло число граждан-банкротов, включая индивидуальных предпринимателей. Несостоятельными были признаны 76 тысяч россиян, что на 40,3 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность наделения россиян правом скрывать факт о давнем банкротстве — срок может достигать 10 лет или больше. Текущее законодательство предполагает, что сведения о банкротстве гражданина навсегда остаются в публичном доступе. По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, министерство пока только рассуждает о создании механизма, на данный момент идея «даже не в разработке».