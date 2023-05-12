Россиян захотели наделить правом скрывать факт о давнем банкротстве

В Минэкономики заявили, что россияне могут получить право скрывать факт о банкротстве

Власти России обсуждают возможность обнуления банкротства физлиц через определенный промежуток времени. Срок может достигать 10 лет или больше. Об этом заявил первый замминистра экономического развития Илья Торосов на XI Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает «Интерфакс».

По его словам, ведомство в настоящее время задумывается о варианте наделения россиян правом скрывать факт о давнем банкротстве. Однако Торосов подчеркнул, что министерство пока только рассуждает о создании механизма, на данный момент идея «пока даже не в разработке».

Текущее законодательство предполагает, что сведения о банкротстве гражданина навсегда остаются в публичном доступе. Эту информацию невозможно удалить даже после снятия всех ограничений, связанных с банкротством. Кроме того, гражданам запрещено в течение пяти лет с даты завершения процедуры брать новые кредиты без указания на такой факт своей биографии. В течение трех лет гражданин-банкрот не может занимать должности в органах управления компании.

В первом квартале 2023 года число банкротов в России, включая индивидуальных предпринимателей, выросло на 40,3 процента в годовом выражении. Несостоятельными были признаны 76 тысяч россиян. Торосов объяснил динамику ростом информированности граждан о возможности списания долгов в случае проведения процедуры банкротства через суд. По его словам, россияне стали больше доверять этому инструменту.