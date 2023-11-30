В Кишиневе простились с ветераном Сталинградской битвы

В Кишиневе прошла церемония прощания с ветераном Сталинградской битвы Гладковым

В Кишиневе простились с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Гладковым. При этом церемония прощания прошла без участия властей Молдавии, которые отказались оказать помощь с ее организацией, передает РИА Новости.

Гладков сражался в Сталинградской и Курской битвах, командовал батареей 80-го гвардейского зенитного артиллерийского Минского полка 1-го гвардейского танкового Донского корпуса. Он прожил 102 года и регулярно участвовал в маршах «Бессмертного полка».

Министерство обороны Молдавии отказалось провести церемонию прощания в Колонном зале Дома национальной армии. Кроме того, ведомство решило не выделять салютную команду для панихиды, сославшись на действующий в стране режим чрезвычайного положения.

Ранее правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы. Вместо него 8 мая учредили День памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны.