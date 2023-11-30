В Конгрессе США похвалили X при Маске

Конгрессмен Масси: соцсеть X улучшилась после того, как ее владельцем стал Маск

Член палаты представителей Конгресса США Томас Масси указал на значительное улучшение социальной сети X (бывшая Twitter) после того, как ее владельцем стал американский предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает РИА Новости.

Конгрессмен также рассказал, что он удалил приложение Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), поскольку теперь он им не пользуется.

Ранее в X появилась функция аудио- и видеозвонков. Уточняется, что эта опция будет включена по умолчанию.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов. После совершения сделки бизнесмен уволил половину сотрудников и сменил руководство компании.