В квартиру российской пенсионерки прилетело два коктейля Молотова

В Башкортостане в квартиру пенсионерки бросили два коктейля Молотова

В Башкортостане в квартиру 60-летней пенсионерки бросили два коктейля Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, в гости к пожилой женщине приехал восьмилетний внук. Россиянка проснулась от громкого звука и поняла, что на кухне разбилось окно. Выглянув, потерпевшая увидела незнакомца, который поджигает что-то и закидывает в разбитое окно. Это оказалась горящая бутылка. Пенсионерке удалось схватить ее и выбросить обратно в окно. Так она сделала и со вторым прилетевшим коктейлем Молотова.

Отмечается, что нарушитель порядка сбежал. Теперь его ищут правоохранители.

Ранее в Кургане россиянин поджег ларек быстрого питания из-за ссоры с продавцом.

