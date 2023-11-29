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17:50, 29 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин поджег ларек быстрого питания из-за ссоры с продавцом

В Кургане россиянин из мести поджег ларек быстрого питания

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Кургане задержали 34-летнего россиянина, подозреваемого в поджоге. Об этом в среду, 29 ноября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, задержанный поругался с сотрудником торговой точки с быстрым питанием и решил ему отомстить. Он среди бела дня подошел к ларьку, облил наружную стенку легковоспламеняющейся жидкостью и поджог ее зажигалкой, после чего сбежал с места происшествия. Находившемуся внутри работнику удалось самостоятельно потушить возгорание. Вскоре по горячим следам поджигателя задержала полиция.

В октябре суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, обвиняемого в попытке поджога кафе из мести двумя коктейлями Молотова

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      Владимир Седов
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