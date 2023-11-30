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17:51, 30 ноября 2023Россия

В ЛДПР прокомментировали слухи о возможном лишении мандатов двух своих депутатов

В ЛДПР прокомментировали слухи о возможном лишении мандатов двух депутатов ГД
Борис Пайкин

Борис Пайкин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вопросы присутствия на заседаниях и возможного лишения мандатов депутатов Государственной Думы Бориса Пайкина и Юрия Напсо не рассматривались фракцией ЛДПР. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Если такие решения будут, то, как и ранее, мы расскажем о них в установленном порядке», — сказали в пресс-службе, уточнив, что подобные вопросы рассматриваются публично.

В настоящее время депутаты Напсо и Пайкин «по состоянию здоровья в указанный вами период находятся на больничном, в неоплачиваемых отпусках», рассказали в пресс-службе фракции.

Слухи об обсуждении в Государственной Думе вопросов лишения мандатов Бориса Пайкина и Юрия Напсо появились ранее 30 ноября.

Как следует из данных системы анализа результатов голосований на заседаниях Госдумы, Напсо не голосовал на пленарных заседаниях с 11 апреля 2023 года. Только с 1 ноября парламентарий снова начал голосовать — в этот день «за систематическое неисполнение депутатских обязанностей» лишили мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова.

Пайкин, согласно думской базе, не голосовал ни по каким вопросам в осеннюю сессию. Результаты его голосования присутствуют только до 6 апреля 2023 года. В частности, 4 апреля депутат голосовал лишь за девять вопросов повестки.

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      Игорь Дмитров
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