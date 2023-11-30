Стало известно о возможном лишении мандатов двух депутатов Госдумы за прогулы

«Ведомости»: Госдума хочет лишить депутатов Напсо и Пайкина мандата за прогулы

В Государственной Думе обсуждают вопрос лишения мандата двух депутатов от ЛДПР Бориса Пайкина и Юрия Напсо, так как те прогуливают заседания. Об этом со ссылкой на два источника в нижней палате парламента пишут «Ведомости».

Как следует из данных системы анализа результатов голосований на заседаниях Госдумы, Напсо не голосовал на пленарных заседаниях с 11 апреля 2023 года. Только с 1 ноября парламентарий снова начал голосовать — в этот день «за систематическое неисполнение депутатских обязанностей» лишили мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова.

Пайкин, согласно думской базе, не голосовал ни по каким вопросам в осеннюю сессию. Результаты его голосования присутствуют только до 6 апреля 2023 года. В частности, 4 апреля депутат голосовал лишь за девять вопросов повестки.

Как отмечает собеседник издания, Напсо и Пайки формальное долгое время были на больничном. По его словам, окончательного решения по вопросу о лишении их мандата пока не принято. Другой источник добавил, что в Госдуме депутаты, которые сидят за соседними местами в парламенте, могут помогать и нажимать друг за друга кнопки во время голосования по законопроектам. Для этого отсутствующий на заседании парламентарий должен оставить свою карточку для регистрации в зале заседаний.

Напсо впервые стал депутатом в 2007 году, в прошлом он был директором ЗАО «Роснефтересурс» и членом ОАО «Туапсегоргаз». Сейчас парламентарий представляет в нижней палате парламента Краснодарский край и Ростовскую область. В свою очередь, Пайкин занимал кресло депутата с 2017 года. Он является совладельцем петербургской девелоперской компании Fort Group. Пайкин пошел на довыборы по одномандатному округу в Брянской области, затем в 2021 году переизбрался в нижнюю палату по федеральной части списка.

Ранее сообщалось, что самый богатый депутат Госдумы за 2022 год — член фракции КПРФ Владимир Блоцкий — решил сложить полномочия. Парламентарий решил покинуть Госдуму по собственному желанию. Сейчас он занимает должность зампреда комитета по аграрным вопросам.

В конце октября комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала с 1 ноября лишить полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. Как пояснял член комиссии Николай Коломейцев, причиной этого стало длительное отсутствие депутатов на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов. Сам Власов опровергал информацию о систематических прогулах и заявлял, что планирует обращаться в Верховный суд. Его мандат ЦИК уже передал координатору Забайкальского регионального отделения ЛДПР Василине Кулиевой.