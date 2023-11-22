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11:33, 22 ноября 2023Россия

ЦИК передал мандат любимого депутата Жириновского кандидату от ЛДПР

ЦИК передал Кулиевой мандат любимого депутата Жириновского Власова
Василий Власов

Василий Власов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Центризбирком (ЦИК) передал мандат лишенного полномочий депутата Госдумы Василия Власова координатору Забайкальского регионального отделения ЛДПР Василине Кулиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулиева в 2011-2012 годах была депутатом Госдумы шестого созыва от ЛДПР, а в 2016 году стала депутатом Госдумы седьмого созыва. О том, что мандат Власова, которого считают одним из любимых депутатов основателя партии Владимира Жириновского, перейдет ей, 7 ноября сообщил Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что на прошедших в сентябре выборах она показала уникальные результаты.

В конце октября комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала с 1 ноября лишить полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. Как пояснял член комиссии Николай Коломейцев, причиной этого стало длительное отсутствие депутатов на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов.

Сам Власов опровергал информацию о систематических прогулах. По его словам, в ходе седьмого созыва его явка составила 97,5 процента, в ходе восьмого — 98,8 процента. Бывший депутат заявлял, что не согласен с решением комиссии по этике, которая увидела основания для лишения его мандата из-за прогулов. Он планирует обратиться в Верховный суд из-за лишения мандата.

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      Анастасия Шейкина
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