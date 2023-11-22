ЦИК передал мандат любимого депутата Жириновского кандидату от ЛДПР

ЦИК передал Кулиевой мандат любимого депутата Жириновского Власова

Центризбирком (ЦИК) передал мандат лишенного полномочий депутата Госдумы Василия Власова координатору Забайкальского регионального отделения ЛДПР Василине Кулиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Кулиева в 2011-2012 годах была депутатом Госдумы шестого созыва от ЛДПР, а в 2016 году стала депутатом Госдумы седьмого созыва. О том, что мандат Власова, которого считают одним из любимых депутатов основателя партии Владимира Жириновского, перейдет ей, 7 ноября сообщил Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что на прошедших в сентябре выборах она показала уникальные результаты.

В конце октября комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала с 1 ноября лишить полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. Как пояснял член комиссии Николай Коломейцев, причиной этого стало длительное отсутствие депутатов на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов.

Сам Власов опровергал информацию о систематических прогулах. По его словам, в ходе седьмого созыва его явка составила 97,5 процента, в ходе восьмого — 98,8 процента. Бывший депутат заявлял, что не согласен с решением комиссии по этике, которая увидела основания для лишения его мандата из-за прогулов. Он планирует обратиться в Верховный суд из-за лишения мандата.