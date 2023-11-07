В ЛДПР нашли замену любимому депутату Жириновского в Госдуме

Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что мандат Власова перейдет экс-депутату Кулиевой

Мандант лишенного полномочий депутата Госдумы Василия Власова перейдет координатору Забайкальского регионального отделения ЛДПР Василине Кулиевой. Об этом сообщил глава партии Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

С 2016 по 2021 год Кулиева являлась депутатом Госдумы седьмого созыва. Слуцкий также подчеркнул, что на прошедших в сентябре выборах она показала уникальные результаты.

Ранее экс-депутат нижней палаты парламента от ЛДПР Власов, которого считают одним из любимых депутатов основателя партии Владимира Жириновского, в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в связи с лишением его мандата планирует обратиться в Верховный суд. По словам политика, он всегда активно выступал в Госдуме и имеет порядка 97-98 процентов явки.

31 октября комиссия Госдумы рекомендовала лишить за прогулы мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. На следующий день нижняя палата парламента проголосовала за досрочное прекращение полномочий политиков.

Еще до голосования Власов заявил, что инициированная в отношении него процедура является политическим заказом. По его словам, депутатов еще никогда не лишали мандатов по настолько надуманным основаниям. В качестве заказчика своего отстранения политик назвал нынешнего лидера ЛДПР Слуцкого, однако тот отверг обвинения.

