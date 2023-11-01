Любимого депутата Жириновского лишили мандата в Госдуме. Почему Власов обвиняет в этом руководство ЛДПР?

Лишенный мандата депутат Госдумы от ЛДПР Власов обратится в Верховный суд

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 1 ноября, проголосовала за лишение мандата Василия Власова (ЛДПР). Политик, которого считают одним из любимых депутатов основателя партии Владимира Жириновского, намерен обратиться в Верховный суд.

Буду подавать [заявление] в Верховный суд. Такая возможность есть у депутата Госдумы. Посмотрим, что скажет суд. Есть определенный ряд нарушений. По лицам коллег видел, что решение они принимают скрепя сердце. [Такое решение депутаты приняли], потому что партийная дисциплина. Многие коллеги знают меня, знают, что я не прогульщик, не человек, который бегает Василий Власов депутат Государственной Думы

Ранее комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала с 1 ноября лишить полномочий Власова за прогулы.

Член комиссии Николай Коломейцев пояснил, что причиной стало длительное отсутствие депутата на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов.

В свою очередь, Власов заявлял «Ленте.ру», что не согласен с решением думской комиссии по этике, которая увидела основания для лишения его мандата. По его словам, он присутствовал на большей части заседаний, однако комиссия не рассмотрела его доводы.

Вместе с Власовым мандата лишили депутата Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Тот был заочно осужден в августе 2022 года за крупнейшую в истории России взятку в размере 3,25 миллиарда рублей и подался в бега.

Власов называл происходящее политическим заказом и обвинял руководство ЛДПР

Еще до голосования палаты Василий Власов назвал начатую в отношении него процедуру лишения депутатского мандата политическим заказом.

«Депутатов никогда еще не лишали [мандатов] по настолько надуманным основаниям. Я посетил 97,5 процента заседаний в прошлом созыве. И 98,5 процента заседаний в этом», — указал он.

По словам политика, он является одним из самых активных парламентариев и в ходе своей деятельности «поднимал всегда самые острые темы», в том числе и связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

Власов называл заказчиком своего отстранения нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Тот отверг обвинения.

«Говорит — значит, говорит. Он [Власов] может еще и не то говорить. Конечно, это не так. Это норма закона. Он не ходил на комиссию, где он так же, как и депутат [Вадим] Белоусов, числится. Так что здесь ничего не добавишь», — заявил Слуцкий.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Есть также версия, что депутата убрали из Госдумы с его согласия

Политолог Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» согласился, что Власова можно назвать одним из главных фаворитов бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По одной из озвученных экспертом версий, именно благосклонностью основателя партии можно объяснить стремление убрать Власова из Думы.

Человек оказался просто случайным, одним из фаворитов бывшего вождя — Владимира Вольфовича, — которого завели в Госдуму, а он не понял, для чего он там вообще находится Константин Калачев политолог

Согласно второй версии, в которую Калачев верит больше, Власов намеренно пропускал парламентские сессии, чтобы был повод лишить его мандата.

«Я склоняюсь к версии, что исход Власова из Госдумы происходит по обоюдному согласию партии, фракции, самого Власова. Его могут убрать как любимчика Жириновского... но любимчик Жириновского для начала должен создать повод для этого. Очень трудно убрать тебя из Госдумы, если ты сам этого не хочешь», — полагает эксперт.

Чем известен Василий Власов

Василий Власов родился в 1995 году. В 2016 году он избрался в Госдуму в возрасте 21 года, став самым молодым депутатом VII созыва, где сначала был членом комитета по культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а с апреля 2019 года — первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

В 2021 году избран депутатом нижней палаты парламента VIII созыва, где вошел в состав думской комиссии по регламенту.

В 2019 году Власов назначил своим помощником блогера Юрия Хованского, в отношении которого двумя годами позже было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Тогда Власов пытался заступиться за него.

С 2022 года депутат был сторонником Евгения Пригожина, в его приемной можно было записаться добровольцем в ЧВК «Вагнер».