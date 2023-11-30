В мире резко выросло число миллиардеров

Банк UBS: количество миллиардеров в мире выросло на 7 процентов, до 2542 человек

С 2022 по 2023 год количество миллиардеров во всем мире выросло на 7 процентов. Такие цифры приводятся в исследовании, опубликованном на сайте швейцарского банка UBS.

Если раньше в мире насчитывалось 2376 миллиардеров, теперь этот показатель вырос до 2542 человек, сказано в публикации. Совокупный объем их состояния вырос на 9 процентов, до 12 триллионов долларов (с 11 триллионов долларов в предыдущий год).

С 2022 по 2023 годы доходы самых богатых людей частично восстановились благодаря сегментам потребительского бизнеса и розничной торговли в Европе. Годом ранее общий объем состояния миллиардеров снижался на 20 процентов, подчеркивается в отчете.

Выросли за последний год и доходы владельцев промышленных компаний. В условиях энергоперехода и увеличения оборонных расходов в ряде стран возможно продолжение этой тенденции, говорится в публикации.

Ранее стало известно о росте доходов российских миллиардеров. С начала 2023-го их состояние увеличилось на 24 миллиарда долларов, подсчитали аналитики Bloomberg Billionaires Index (BBI). Значительнее всего увеличились доходы основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, объем активов которого вырос за восемь месяцев до 23,2 миллиарда долларов. Самые большие убытки при этом понес предприниматель Сулейман Керимов, состояние которого снизилось до 7,44 миллиарда долларов.