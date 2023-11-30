«Известия»: Россия вышла на абсолютный рекорд по продажам смартфонов

В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов — с начала года продано более 27 миллионов устройств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Например, за 11 месяцев прошлого года было реализовано 22 миллионов устройств, а в 2021-м — 26 миллионов.

При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что по итогам года будет продано 33,5-34 миллиона смартфонов — больше, чем когда-либо. Муртазин добавляет к статистике и данные по серому импорту аппаратов.

Как считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в стране прошло замедление покупательской активности, россияне считают, что ситуация стабилизировалась, поэтому готовы тратить деньги, например, на покупку нового телефона. Кроме того, как отмечает Кусков, у части населения заметно выросла зарплата, поэтому они также готовы к покупкам.