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03:28, 1 декабря 2023Наука и техника

В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов

«Известия»: Россия вышла на абсолютный рекорд по продажам смартфонов

Фото: Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов — с начала года продано более 27 миллионов устройств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Например, за 11 месяцев прошлого года было реализовано 22 миллионов устройств, а в 2021-м — 26 миллионов.

При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин утверждает, что по итогам года будет продано 33,5-34 миллиона смартфонов — больше, чем когда-либо. Муртазин добавляет к статистике и данные по серому импорту аппаратов.

Как считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, в стране прошло замедление покупательской активности, россияне считают, что ситуация стабилизировалась, поэтому готовы тратить деньги, например, на покупку нового телефона. Кроме того, как отмечает Кусков, у части населения заметно выросла зарплата, поэтому они также готовы к покупкам.

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      Марина Совина
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