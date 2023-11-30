В России стали выпускать больше машин

Росстат: в октябре 2023-го выпуск машин в России вырос в полтора раза

В России стали выпускать в полтора раза больше машин — в октябре 2023 года объем производства легковых автомобилей составил 59,2 тысячи единиц. Об этом говорят данные Росстата.

В годовом выражении выпуск автомобилей вырос на 58,4 процента. С начала 2023-го с конвейеров российских производителей сошло 417 тысяч машин (плюс 8,1 процента в годовом выражении). Такой прирост обеспечили начало производства лифтбеков «Москвич 6» на столичном заводе, выпуск кроссоверов BAIC X7 на заводе «Автотор» в Калининграде и начало работ над линейкой пикапов Sollers ST6 во Владивостоке.

Во втором месяце осени производство грузовиков увеличилось на 51 процент, до 16,6 тысячи единиц. При этом в сравнении с сентябрем выпуск сократился на 2,9 процента. С начала года российские заводы выпустили 134 тысячи грузовых автомобилей (плюс 17,6 процента год к году).

По прогнозу аналитиков агентства «Автостат» в 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 36 процентов и достичь уровня в 1,48 миллиона машин. В то же время при пессимистичном сценарии рынок легковых авто будет ожидать спад на 9 процентов, до 900 тысяч штук.