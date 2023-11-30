Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:33, 30 ноября 2023Экономика

Продажам легковых машин в России предрекли значительный рост

«Ведомости»: продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 24 %

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2024 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 24 процента в сравнении с 2023-м и достичь уровня в 1,3 миллиона машин. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базовый прогноз аналитиков агентства «Автостат».

Эксперты представили три возможных сценария развития продаж новых легковых автомобилей на российском рынке. Два из них подразумевают значительный рост показателя в 2024 году. Так, согласно оптимистичной оценке, продажи легковых авто в стране по итогам следующего года могут увеличиться на 36 процентов, до 1,48 миллиона машин.

В то же время при пессимистичном сценарии рынок легковых авто будет ожидать спад на 9 процентов, до 900 тысяч штук. Впрочем, в «Автостате» не считают такое развитие событий наиболее реалистичным. В агентстве дают больше шансов на реализацию базового сценария, заключил исполнительный директор организации Сергей Удалов.

Ранее сообщилось о просьбе российских автопроизводителей отложить уплату утилизационного сбора за выпущенные в 2024 году автомобили на конец года. Глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов пояснил, что отсрочка поможет производителям решить проблему оборотного капитала в условиях дорогих кредитов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сейчас будет плакать: денег нет» Путин пошутил над Силуановым из-за просьбы выделить средства из бюджета

      Опубликованы кадры теракта в Иерусалиме

      Началась встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы

      События на Ближнем Востоке назвали «стрельбой себе в ногу» со стороны Запада

      Россияне резко увеличили размер желаемой пенсии

      Собчак показала архивное фото без трусов

      Глава UFC поставил Нурмагомедова в пример молодым американцам

      Найдены три вызывающих нарушения нейроразвития гена

      Икра в России рекордно подешевела после резкого роста

      Стало известно о долге Волочковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости