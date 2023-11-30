В России выступили против ликвидации всех ИП

В «Опоре России» предрекли рост нагрузки на малый бизнес в случае ликвидации ИП

Ликвидация такой формы налогообложения, как ИП (индивидуальный предприниматель), обернется увеличением нагрузки на малый бизнес. Такое мнение в разговоре с НСН высказал вице-президент «Опоры России» и руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

Максимов не согласился с заявлением депутата Госдумы Артема Кирьянова о том, что данная форма налогообложения устарела. Важно, что у микробизнеса сохраняется возможность платить меньше налогов, чем платят предприятия, обратил внимание он.

В случае ликвидации всех ИП малый бизнес вынужден будет либо платить налог в размере 43 процентов, либо переходить в статус самозанятых, заключил вице-президент «Опоры России». Однако расходы индивидуальных предпринимателей, по его словам, и без того являются достаточно большими. Если же Кирьянов имел в виду, что вместо ИП появятся альтернативные схемы налогообложения, это другой вопрос, дал понять собеседник издания.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предупредил о возможной ликвидации всех ИП в 2029 году. К тому времени будет завершен эксперимент по введению налога для самозанятых, и представителям малого бизнеса потребуется выбрать новую форму налогообложения, спрогнозировал он. Есть вероятность, что самозанятым потребуется стать руководителями или учредителями юрлица.