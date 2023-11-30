В российском городе коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы

Омские коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы

В Омске коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы. Внимание на инцидент в российском городе обратил телеканал RT в своем Telegram.

По информации источника, собака оказалась под плитой два дня назад — специалисты заперли ее там в момент прокладки труб. Узнав об этом, омичи забили тревогу. Одна из местных жительниц сняла видео, на котором показала место заточения животного. На записи можно увидеть, что отверстие, через которое животное может дышать, совсем небольшое. «Получается, вот здесь все они закопали, а там собака», — описала ситуацию омичка.

Местные жители обращались в компанию, которая проводила ремонт труб, однако та не предприняла никаких действий, чтобы решить проблему. По словам неравнодушных, замурованная собака чипирована, снаружи возле места происшествия ее охраняет и ждет еще один пес.

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