Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:55, 30 ноября 2023Среда обитания

В российском городе коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы

Омские коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Омске коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы. Внимание на инцидент в российском городе обратил телеканал RT в своем Telegram.

По информации источника, собака оказалась под плитой два дня назад — специалисты заперли ее там в момент прокладки труб. Узнав об этом, омичи забили тревогу. Одна из местных жительниц сняла видео, на котором показала место заточения животного. На записи можно увидеть, что отверстие, через которое животное может дышать, совсем небольшое. «Получается, вот здесь все они закопали, а там собака», — описала ситуацию омичка.

Местные жители обращались в компанию, которая проводила ремонт труб, однако та не предприняла никаких действий, чтобы решить проблему. По словам неравнодушных, замурованная собака чипирована, снаружи возле места происшествия ее охраняет и ждет еще один пес.

Ранее стало известно, что обиженные строители в Польше вложили в стены жилого дома сотню яиц и десятки крыс.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Король Карл III оказался «тайным расистом». Письма монарха по ошибке попали в прессу и стали главным скандалом Британии

      В МВД сообщили подробности о потерявшейся под Калугой девочке

      Названа причина смерти сенатора Лебедева

      Байден рассказал о способности «взорвать мир»

      Мафиози подарил властям личный остров ради сокращения тюремного срока

      В США признали давление на Турцию из-за России и ХАМАС

      Врачи показали правильный способ полоскать горло

      Модель завела роман с мужчиной почти на 40 лет старше и ответила критикам

      Спикер Рады случайно назвал молдавских депутатов чертями

      В российском городе коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости