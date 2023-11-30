В российском онкоцентре произошел пожар

В онкоцентре Хабаровска начался пожар, пациентов эвакуировали из больницы

В онкоцентре Хабаровска начался пожар, пациентов больницы эвакуировали. Об этом сообщила представитель управления МЧС по российскому региону Екатерина Потворова, передает РИА Новости.

«Пожарные прибыли на место по повышенному рангу опасности. Как выяснилось, случилось замыкание в электрощитовой на цокольном этаже», — сообщила она.

В МЧС добавили, что ликвидировать возгорание проводки удалось огнетушителем. Из-за пожара у регистратуры в главном корпусе здания ощущался стойкий запах гари и сильное задымление. Никто не пострадал, центр вернулся к работе в полном объеме.

Ранее в областной больнице Биробиджана произошел пожар. Он начался в неврологическом отделении. Там на кухне произошло короткое замыкание микроволновки. Из-за пожара из медицинского учреждения эвакуировали 54 пациента и сотрудника.