Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:08, 30 ноября 2023Россия

В российском онкоцентре произошел пожар

В онкоцентре Хабаровска начался пожар, пациентов эвакуировали из больницы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В онкоцентре Хабаровска начался пожар, пациентов больницы эвакуировали. Об этом сообщила представитель управления МЧС по российскому региону Екатерина Потворова, передает РИА Новости.

«Пожарные прибыли на место по повышенному рангу опасности. Как выяснилось, случилось замыкание в электрощитовой на цокольном этаже», — сообщила она.

В МЧС добавили, что ликвидировать возгорание проводки удалось огнетушителем. Из-за пожара у регистратуры в главном корпусе здания ощущался стойкий запах гари и сильное задымление. Никто не пострадал, центр вернулся к работе в полном объеме.

Ранее в областной больнице Биробиджана произошел пожар. Он начался в неврологическом отделении. Там на кухне произошло короткое замыкание микроволновки. Из-за пожара из медицинского учреждения эвакуировали 54 пациента и сотрудника.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Самолету можно, а Захаровой нельзя» Болгария развернула в обход борт Лаврова, потому что с ним летела представитель МИД

      Врач объяснила разницу в пользе морской рыбы и речной

      В ЕС пригрозили привлечь Польшу к ответственности

      США и Израиль задумались о высылке тысячи боевиков ХАМАС из сектора Газа

      Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче НХЛ подряд

      Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

      Женщина попробовала в ресторане салат с человечиной

      Устроившую ДТП порнозвезду приговорили к 17 годам тюрьмы

      РПЦ предложила уравнять духовников в правах с бойцами на СВО

      В российском онкоцентре произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости