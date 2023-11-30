В США продадут убежище для нудистов

В США на продажу выставили нудистский отель за 32,8 миллиона долларов

В США на продажу выставили нудистский отель, который работал по назначению почти на протяжении века. Об этом сообщил New York Post.

Недвижимость расположена в калифорнийском городе Лос-Гатос. Место под названием Lupin Lodge было убежищем для нудистов с 1935 года. Нынешняя владелица, в собственности которой отель находился с 1978 года, попросила за его покупку 32,8 миллиона долларов (около 2,9 миллиарда рублей).

Площадь объекта составляет 45,3 гектара. На этой территории расположены 19 домиков и 16 юрт в общей сложности с 37 спальнями и 22 ванными комнатами, а также несколько кемпингов и фургонов. Для отдыхающих доступны теннисные корты, площадки для волейбола, бассейн со смотровой площадкой, тренажерный зал, оздоровительный центр, конноспортивный клуб и виноградник с винодельней. Помимо этого, у нового владельца появится возможность расширить территорию и построить несколько домиков и еще один бассейн.

По словам риелторов, Lupin Lodge служит любимым местом отдыха нудистов в горах Санта-Круз. Они отметили его красоту, уединенность и спокойную атмосферу. При этом хозяйка недвижимости и риелторы подозревают, что покупатель объекта продолжит использовать его в качестве отеля для нудистов — во многом потому, что запрашиваемая цена очень высока. В случае, если у нового хозяина будут другие планы на эту территорию, ее предлагают использовать как виноградник с винодельней или пространство для проведения музыкальных мероприятий.

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