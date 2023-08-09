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19:13, 9 августа 2023Среда обитания

Дом каннибала превратили в закусочную

Дом каннибала из «Техасской резни бензопилой» превратили в закусочную

Кадр: @HALLOWEENHUNTATX / TikTok

Дом каннибала из культового фильма «Техасская резня бензопилой» превратили в закусочную. Заведение называется Hooper’s, в честь сценариста и режиссера картины Тоуба Хупера, передает New York Post.

В фильме здание нынешней закусочной служило в качестве дома семьи Сойеров. Во время съемок объект располагался в техасском городе Раунд-Рок, однако в 90-х годах его перевезли в населенный пункт Кингсленд. Гостей заведения размещают в той же комнате, где Кожаное лицо и его родные поедали пострадавших от их рук людей.

Интерьер дома был обновлен и теперь значительно отличается от того, что можно увидеть в фильме, однако некоторые элементы декора напоминают об истории здания. В том числе к картине отсылают связанные с «Техасской резней бензопилой» фото, подписанные актерами и съемочной группой. Некоторые позиции в меню закусочной также имеют отношение к картине.

Ранее дом из фильма «Барби» предложили арендовать в Малибу. В трехэтажном особняке, оформленном в розовых тонах, есть диско-роликовый каток, тренажерный зал и гигантская песочница.

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    Александра Качан
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