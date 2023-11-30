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07:02, 30 ноября 2023Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансий осени

«Авито Работа»: число предложений с зарплатой выше 100 тысяч выросло в 2,4 раза

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С сентября по ноябрь 2023 года число рабочих предложений с зарплатой свыше 100 тысяч рублей увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики «Авито Работы». Они также составили топ наиболее высокооплачиваемых вакансий осени. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, на текущий момент в среднем доля вакансий с предлагаемым окладом в размере более 100 тысяч рублей в месяц составляет 5 процентов от всех предложений о работе.

Если в летнем исследовании список возглавлял SEO-специалист со средней предлагаемой зарплатой в размере 132 465 рублей, то теперь рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов, поднявшись на две строчки вверх, открывает дальнобойщик (133 345 рублей).

В тройку финалистов вошли также рекрутер (130 212 рублей) и SEO-специалист (123 714 рублей). На четвертом месте вакансия сталевара (120 тысяч рублей), на пятом — бурильщика (116 205), на шестом — агента по недвижимости (113 547). Кроме того, в десятку вошли токарь (105 477), бригадир (102 114), фрезеровщик (101 213) и замерщик (101 471).

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Доля тех, кому предлагают оклад в диапазоне 90-99 тысяч рублей, составила 4 процента от общего числа вакансий.

В летнем исследовании список возглавлял бурильщик (99 694 рубля), но за осень специалист перешел в топ-10 профессий с зарплатами свыше 100 тысяч рублей, заняв пятое место. Теперь первое место в рейтинге специальностей со средними предлагаемыми зарплатами свыше 90 тысяч рублей, поднявшись на шесть строчек вверх, занимает автомаляр (97 526 рублей).

Помимо него в тройку лидеров вошли наладчик (97 378) и плиточник (96 687). Строчкой ни же расположился автоэлектрик со средней предлагаемой зарплатой в размере 96 тысяч рублей. За ним в топе следует вальцовщик (93 109), водитель бульдозера (92 853), промышленный альпинист (92 557). Замыкают рейтинг отделочник (90 369) и установщик (90 005).

Ранее в России резко в три раза вырос спрос на один тип сотрудников. Согласно исследованию, компании стали чаще указывать в вакансиях в качестве необходимой характеристики для сотрудника многозадачность.

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      Екатерина Смирная
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