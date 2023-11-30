Вице-премьер Киргизии приказал очистить страну от интим-салонов

Вице-премьер Киргизии Ташиев приказал пресечь работу интим-салонов в стране

Вице-премьер и глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев приказал пресечь работу всех интим-салонов в республике. Об он заявил во время открытия очередного служебного здания для сотрудников ГКНБ, передает «Sputnik Кыргызстан».

Глава ведомства поручил государственным, муниципальным и правоохранительным органам к 1 декабря пресечь в стране деятельность всех таких заведений, предоставляющих услуги интимного характера. При этом Ташиев пригрозил главам органов местного самоуправления и правоохранительных структур лишением должностей, если на территории их ответственности обнаружат интим-салоны.

Ранее сообщалось об аресте гражданской жены бывшего прокурора Казани за создание борделя с несовершеннолетними и наркозависимыми. Под следствие также попал и сам экс-прокурор, прикрывавший работу заведения.