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13:16, 28 октября 2023Силовые структуры

Жена российского экс-прокурора организовала бордель с несовершеннолетними

Жена экс-прокурора Казани арестована за создание борделя с несовершеннолетними

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

35-летняя гражданская жена бывшего прокурора Казани арестована за создание борделя с несовершеннолетними и наркозависимыми работницами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Она будет находиться в СИЗО до 24 декабря.

По данным издания, женщина открыла массажный салон. Позднее следователи узнали, что там работают юные девушки. Тогда против нее возбудили дело по статье об организации занятия проституцией. Кроме того, у одной из работниц нашли информацию о прерванной беременности. Правоохранители считают, что фигурантка дела могла заставить девушку сделать аборт, чтобы та смогла продолжать работать в интим-салоне.

Муж сутенерши также попал под следствие. Он прикрывал бордель возлюбленной. Помимо этого, он подозревается в получении взятки.

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      Екатерина Кашурникова
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