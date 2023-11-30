Военкор рассказал об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

Военкор Романов: танк Leopard в зоне СВО могли обездвижить ударом ПТУР

Российские военные могли уничтожить танк Leopard 1A5 в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с помощью ракет. Об этом рассказал «Царьграду» военный корреспондент Владимир Романов.

По словам военкора, по видео, которые распространяются по Telegram-каналам, сложно точно сказать, как именно была уничтожена западная техника. Однако Романов предположил, что сначала российские военные обездвижили танк с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР), а затем обложили его снарядами.

30 ноября Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на купянском направлении. Замкомандующего войсками Западного военного округа (ЗВО) по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться к переднему краю обороны российских войск, но это им не удалось. Уничтожившие танк российские бойцы рассказали, что поджидали танк более двух недель.